Pakistan'ın Karaçi kentinde mezhep çatışması: 2 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde yaşanan mezhep çatışmasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Çıkan olaylarda çok sayıda araç ateşe verildi.
Pakistan'ın Karaçi kentinde Erbain Yürüyüşü öncesi mezhep çatışması çıktı. Gruplar birbirine ateş açarken, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, çok sayıda araç da ateşe verildi.
Sünni ve Şii gruplar arasında Lasbela bölgesinde çıkan çatışma sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karaçi Emniyet Müdürü Javed Alam Odho, kentte durumun kontrol altına alındığını belirtti. - KARAÇİ
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