Pakistan\'ın Sind eyaletindeki Sukkur\'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde patlama meydana geldi. Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı. Patlama ve ardından çıkan şiddetli yangın tankeri tamamen tahrip ederken, çevredeki büyük yük kamyonları, tırlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 5 araçta ciddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma ekipleri bölgedeki tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.