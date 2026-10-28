Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü

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Pakistan\'ın Sind eyaletindeki Sukkur\'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü
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Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur'da LPG taşıyan tanker patladı; en az 2 kişi öldü, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı. Yangın tankeri tamamen tahrip ederken 5 araç ciddi hasar gördü; yaralılar hastaneye kaldırıldı, kurtarma ekipleri söndürme ve tahliye çalışması başlattı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde patlama meydana geldi. Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı. Patlama ve ardından çıkan şiddetli yangın tankeri tamamen tahrip ederken, çevredeki büyük yük kamyonları, tırlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 5 araçta ciddi hasar meydana geldi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma ekipleri bölgedeki tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur'da LPG tankeri patladı, en az 2 kişi öldü - Son Dakika
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