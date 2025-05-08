Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Şubat 2024'de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma salonunda tarafların avukatları ile Kaçmaz'ın yakınları hazır bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaaya karşı savunma ve beyanları sorulan taraflar, mahkemeden savunma yapmak için süre istedi.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İŞTE ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZA

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.