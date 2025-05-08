Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi

Geniş Video İzle

Gezi Parkı olaylarında 'Palalı Sabri' olarak tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davada, savcı tutuklu sanıklar için müebbet hapis cezası talep etti. Duruşmada, sanıkların silahlı saldırı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından suçlandığı belirtildi.

08.05.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Şubat 2024'de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma salonunda tarafların avukatları ile Kaçmaz'ın yakınları hazır bulundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaaya karşı savunma ve beyanları sorulan taraflar, mahkemeden savunma yapmak için süre istedi.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İŞTE ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZA

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi
Kaynak: İHA

Sabri Çelebi, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Çelebi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta eğlence mekanında silahlı saldırı Saldırgan gözaltında Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı! Saldırgan gözaltında
ABD’li bakan: Milyarder Jeffrey Epstein’in çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ABD'li bakan: Milyarder Jeffrey Epstein'in çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var
Eski Bakan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi oldu Eski Bakan Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi oldu
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı 2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı 3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan’dan yardım istedi Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi
İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek
MHP’li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
Ezgi Mola’nın evini işgal ettiler Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler
ABD’de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı

20:22
Tarihteki ilk ABD’li papa Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti
19:10
Vatikan’da beyaz duman yükseldi İşte Katoliklerin yeni papası
Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
18:50
MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi
MHP sokak röportajları için kanun teklifi verdi
17:59
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık
16:28
Asya’daki savaşta bilanço ağırlaşıyor 50’den fazla Hint askeri öldürüldü
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü
09:11
Canlı yayında duyurdu Eğer o ihtimal gerçekleşirse Ali Koç aday olmayacak
Canlı yayında duyurdu! Eğer o ihtimal gerçekleşirse Ali Koç aday olmayacak
09:05
Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Ayşe Barım kararı
Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı
08:55
Asya’daki savaşta yeni safhaya geçildi Pakistan karadan vurmaya başladı
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı
08:51
Hindistan-Pakistan savaşı kızıştı Dünya nükleer savaşın eşiğinde
Hindistan-Pakistan savaşı kızıştı! Dünya nükleer savaşın eşiğinde
08:45
Özel: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açıldı
Özel: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açıldı
08:31
Sekiz sene önce mahkemeye başvuran Nurgül Yeşilçay’a sevindiren haber
Sekiz sene önce mahkemeye başvuran Nurgül Yeşilçay'a sevindiren haber
08:23
Emekli maaşına asgari ücret şartı geliyor
Emekli maaşına asgari ücret şartı geliyor
08:22
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin Meclis’e neden getirilmediği belli oldu
Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Meclis'e neden getirilmediği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2025 21:11:42. #7.11#
SON DAKİKA: Palalı Sabri davasında şüpheliler için müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.