Palandöken'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Solakzade Camii'nin bahçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bugün akşam 22.15 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, A.P. ve B.K. isimli iki şahıs alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K., A. P.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı A.P.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şüpheli B.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.