Palandöken'de Çığ: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Palandöken'de çığ düştü: 1 ölü, 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düştü. Edinilen bilgiye göre, o sırada yürüyüş yapan 15 kişilik sporcu grubundan 1 kişi çığ düşmesi sonucu kar yığını altında kalarak hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şu an göçük altında kimsenin olmadığı öğrenildi. Bölgedeki ekipler yeni çığ riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 10 sularında 15 kişilik bir sporcu ekibi doğa yürüyüşüne çıkıyor ama çığ altında kalıyorlar. Emre Yazgan 16 yaşında, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çıktığında nefes alıyormuş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış. 3 yaralımız var, kendi imkanları ile çıkmışlar" dedi.