Palandöken'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Palandöken'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu

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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi çığ altında kaldı.

21.12.2024 11:11
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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

KAR ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı bildirildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.

Palandöken\'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Palandöken'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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