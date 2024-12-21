Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.
Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı bildirildi.
Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Palandöken'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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