Palandöken\'de Çığ Düştü: 2 Kişi Kayboldu

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Judo Milli Takımı'ndan bazı sporcular kar kütlesinin altına aldı.

KAR ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı bildirildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Çalışmalar devam ederken bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı. Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.