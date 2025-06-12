Palandöken\'de Kalp Krizi Nedeniyle Trafik Kazası

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı bir sürücü, kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, sürücünün aniden fenalaşması sonucu aracı savruldu ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk araç, önünde bulunan başka bir araca çarptı ve zincirleme kaza yaşandı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda başka bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kalp krizi geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM