Silifke\'de yürekleri ısıtan kurtarma

Mersin'in Silifke ilçesinde günlerdir bir palmiye ağacının tepesinde mahsur kalan sokak kedisi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin, uzatılan merdivenden korkmadan ve sakin bir şekilde aşağı inmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Silifke'de yürekleri ısıtan olay, Mukaddem Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi çevresinde yaşandı. Merkezin bahçesindeki palmiye ağacının tepesinde uzun süredir bir kedinin mahsur kaldığını fark eden doktor ve hemşireler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, palmiye ağacına merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sırasında kedi, herhangi bir panik yaşamadan merdivene yöneldi. Ardından oradakilerin şaşkın bakışları arasında, kendi başına merdivenden yürüyerek aşağı indi. Kedinin merdivenlerden inmesi çevredeki vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kurtarma sonrası sağlık çalışanlarınca karnı doyurulan sevimli kedi, sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hayvan barınağına teslim edildi. - MERSİN