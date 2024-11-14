Palu\'da Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde nehir kenarında abdest almaya giderken ayının saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri kenarında abdest almaya giden S.M., isimli bir kişiye ayı saldırdı. Ayının saldırısı sonucu bağıran S.M'nin sesini duyan arkadaşları yardıma koştu. Bunun üzerine ayı kaçarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan S.M., tedavi altına alındı. - ELAZIĞ