Palu\'da okul dönüşü bisikletli çocuğa araç çarptı, Elazığ\'a sevk edildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Palu'nun Kalekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle okuldan dönen E.A.'ya otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.