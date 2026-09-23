Palu\'da okul dönüşü bisikletli çocuğa araç çarptı, Elazığ\'a sevk edildi

Palu'da okul dönüşü bisikletli çocuğa araç çarptı, Elazığ'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesinde okuldan bisikletiyle dönen çocuğa araç çarptı ve çocuk yaralandı. Palu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk Elazığ'a sevk edildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, Palu'nun Kalekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle okuldan dönen E.A.'ya otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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