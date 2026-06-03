Kauçuk fabrikasını saran alevlere müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için kimyasal köpüklerle yoğun bir uğraş veriyor.

Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Fabrika sahasından yükselen ve kentin pek çok noktasından çıplak gözle görülen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda merkez ve ilçe ekibi sevk edildi. Kauçuk ve kimyasal malzemelerin alev alması nedeniyle yangının hızla büyümesi ve çevreye yayılması üzerine, itfaiye ekipleri olağanüstü bir mücadele başlattı. Normal suyun yetersiz kaldığı yangında ekipler, alevlerin oksijenle temasını kesmek amacıyla yangın söndürme köpükleri ve kimyasal maddelerle müdahalede bulunuyor.

Çok sayıda itfaiye personeli, arazöz ve iş makinesinin katıldığı söndürme çalışmalarında, alevlerin Kale Mahallesi'ndeki diğer sanayi tesislerine ve depolara sıçramaması için adeta zamanla yarışılıyor.

Polis ekipleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeye girişleri sınırlandırırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenme veya yaralanma ihtimaline karşı hazır bekletiliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. - DENİZLİ