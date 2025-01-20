Pamukkale\'de Kaza: Kırmızı Işık İhlali

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavşakta karşılaşan otomobil ve SUV araç, kırmızı ışık ihlali yüzünden çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına çarparak takla attığı kazada büyük maddi hasar oluşurken, sürücüler burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Üniversite Caddesi istikametinden gelen Önder E. (21) idaresindeki 20 ANF 043 plakalı Tofaş marka otomobil ile Süleyman Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan E. (38) idaresindeki 20 HE 475 plakalı Volvo marka SUV araç kırmızı ışık ihlali yüzünden çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Önder E.'nin idaresindeki otomobil, yol kenarındaki trafik yön levhasına çarparak devrildi. Kaza sonucunda iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Burunları bile kanamadan araçtan çıktılar

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı karışan iki aracın sürücüleri ise burunları bile kanamadan atlattı. Sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kabul etmedi. Kaza neticesinde devrilen otomobil çevredeki vatandaşların yardımı bile düzeltilip olay yerine gelen çekici ile alındı.

Kırmızı ışık ihlali yüzünden meydana gelen kazaya neden olan sürücünün belirlenmesi için polis ekipleri tarafından kent güvenlik sistemi kayıtlarında inceleme başlatıldı. - DENİZLİ