Pamukkale'de Kötü Koku Paniği - Son Dakika
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Pamukkale'de Kötü Koku Paniği

Pamukkale\'de Kötü Koku Paniği
18.07.2026 11:27
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Denizli'de bir apartmandan gelen kötü koku, bozulan etten kaynaklandı; şüpheli ölüm ihbarı asılsız.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine şüpheli ölüm ihbarıyla içeri giren polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kokunun kaynağının dolapta bozulan et olduğunu belirledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmandaki daireden çevreye ağır kokular yayılması üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarda, evde şüpheli bir ölüm gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durularak daireden yoğun koku geldiği bilgisi aktarıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye girdi. İçeride arama yapan ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı.

Yapılan detaylı incelemede, kokunun buzdolabında bulunan ve bozulmaya başlayan etlerden kaynaklandığı tespit edildi. Şehir dışına çıkan be komşularının haber vermesi üzerine geri dönen ev sahibi, karşısında ekipleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de Kötü Koku Paniği - Son Dakika

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