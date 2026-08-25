Pamukkale'de Otomobil Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pamukkale'de Otomobil Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Pamukkale\'de Otomobil Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Acunsöz'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Acunsöz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Acunsöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale'de Otomobil Çarpması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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