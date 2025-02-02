Pamukkale'de Rezidansta Yangın: 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Pamukkale'de Rezidansta Yangın: 11 Kişi Kurtarıldı

Pamukkale\'de Rezidansta Yangın: 11 Kişi Kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın çamaşırhaneden kaynaklandı. Yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Binada yangın merdiveni olmadığı iddia edildi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2025 21:36  Güncelleme: 21:40
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı rezidansta çıkan yangının çamaşırhanede başladığı tespit edildi. 11 kişinin kurtarıldığı binada 4 yıl önce de yangın çıktığı ortaya çıkarken, binada yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653. Sokak'ta 7 katlı bir rezidansta çıkan yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla tahliyeleri gerçekleştiriyor. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, gerekli tedavilerinin yapılması için sağlık ediplerine teslim ediliyor. Kurtarma çalışmalarının yanı sıra yangına müdahale ve duman tahliyesi de devam ediyor.

Rezidansta korku dolu anlar yaşanmasına neden olan yangının yapılan ilk incelemelere göre çamaşırhaneden başladığı belirlendi. Dumanların kapladığı koridorlardan dışarıya çıkamayan vatandaşlar, balkonlara yönelerek kurtarılmayı bekledi. Çamaşırhaneden yayılan duman 7 katlı binayı sararken, yangın odalara sirayet etmedi. Konaklama yapılan 15 odada kalan 11 kişi itfaiye yardımıyla tahliye edilirken, geri kalanlar ise kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edilen 2 kişi ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

4 yıl önce de yangın çıkmış

Bu akşamki yangında 11 kişinin balkonlardan kurtarıldığı rezidansta, 23 Temmuz 2021 tarihinde de yangın çıktığı ortaya çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangında üst kattaki dairede bulunan Ahmet F.E.'nin can havliyle balkona çıktığı, vatandaşların korku dolu bakışları arasında alt kattaki balkona atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, günlük konaklamaların yapıldığı rezidansta herhangi bir yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de Rezidansta Yangın: 11 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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