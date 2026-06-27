Pamukkale\'de Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille iş yerinin önüne gelerek araçtan inmeden pompalı tüfekle iş yerine doğru bir el ateş etti. Açılan ateş sonucu işletme sahibi G.A. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işletme sahibi G.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından saldırıyı düzenleyen şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının bantla kapatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - DENİZLİ