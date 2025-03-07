Pamukkale'de Yangın: Anne ve Otizmli Oğlu Genç Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Pamukkale'de Yangın: Anne ve Otizmli Oğlu Genç Tarafından Kurtarıldı

Pamukkale\'de Yangın: Anne ve Otizmli Oğlu Genç Tarafından Kurtarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, alevler arasında kalan anne Huriye Geyik Ünlü ve 10 yaşındaki otizmli oğlu Mehmet Ünlü, bir genç tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası evleri kullanılamaz hale gelen aileye komşuları yardım etti.

07.03.2025 11:20  Güncelleme: 11:25
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalen anne ve otizmli oğlu, yanan binaya giren bir genç tarafından kurtarıldı. Evleri kullanılamaz hale gelen aileye komşuları sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi 6407 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunu kurtarmaya çalışan annenin imdadına bir geç yetişti

Yangının başlamasının ardından 10 yaşındaki otizmli oğlu Mehmet Ünlü'yü kurtarmak için büyük çaba harcayan 54 yaşındaki anne Huriye Geyik Ünlü, korkuya kapılan çocuğunu dışarıya çıkmaya ikna edemedi. Bu esnada ıslak bir battaniyeyle yanan daireye giren genç, balkona çıkan çocuğu kucaklayarak dışarıya çıkarmayı başardı. Yangında dumandan etkilenen anne ve otizmli oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin arından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayakta tedavileri yapılan anne oğul taburcu edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Evsiz kalan aileye sahip çıkan komşuları, evde oluşan zararın giderilmesi için de yardım kampanyası başlattı.

"Gelen sesin ardından yangın başladı"

Yanan binaya girerek oğlunu kurtaran gence teşekkür eden anne Huriye Geyik Ünlü, "Ben ev işlerini yaparken oturma odasından bir se çıktı ve sonrasında yangın başladığını gördüm. Otizmli oğlumu evden çıkarmaya çalışırken, elimi bırakıp kaçtı. Yatak odasının balkonuna gitti. Bu esnada genç birisi elindeki ıslak battaniyeyle onu kucaklayarak dışarıya çıkarttı. Yangında evimiz kullanılamayacak hale geldi" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, denizli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pamukkale'de Yangın: Anne ve Otizmli Oğlu Genç Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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