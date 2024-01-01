 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pamukova'da Boş Barakada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukova'da Boş Barakada Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan zeytin bahçesindeki boş barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pamukova\'da Boş Barakada Çıkan Yangın Söndürüldü
01.01.2024 - 01:52,
Abone Ol

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde boş barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesindeki boş barakada yangın çıktı. Yeni yılın ilk dakikalarında panik oluşturan yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Barakadan geriye tahta yığınları kalırken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, İtfaiye, Sakarya, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da Boş Barakada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:42:26. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukova'da Boş Barakada Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement