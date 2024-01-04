Sakarya\'da kırmızı ışıkta duran tankere arkadan çarpan kamyon sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kırmızı ışıkta duran tankere arkadan çarpan kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinde ilerlemekte olan E.Ç. kontrolündeki 10 PT 016 plakalı kamyon, V.Z. idaresindeki 06 GD 9394 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile adeta paramparça olan kamyonun sürücüsü E.Ç. araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, bölgede sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü E.Ç., daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebi ile bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA