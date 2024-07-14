Paniğe neden olan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Paniğe neden olan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Sivas'ta bir tarlada çıkan anız yangını çevresinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ancak itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tarlanın 2 gün önce hasat edildiği belirtilirken, vatandaşlar anız yakmamaları konusunda uyarıldı.

14.07.2024 18:50
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Paniğe neden olan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

SİVAS - Sivas'ta bir tarlada çıkan anız yangını çevresinde bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi Sıhhiye Caddesinde başladı. Bir süre önce hasat edilen tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tarladan yükselen alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tarlanın 2 gün önce hasat edildiğini söyleyen Bahattin Yalçın, "Yangının nasıl başladığını görmedim. İtfaiyenin siren sesine çıktım. Tarla biçilmişti, anız yakmış olabilirler. Şimdiye kadar yanmadı ama biçildikten sonra yandı. Bu tarlada olan bütün canlılar yok oldu. Vatandaşlarımız anız yakmasınlar" ifadelerin yer verdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Paniğe neden olan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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