Katolik Kilisesi'nin 266. papası Francis'in ölümünün ardından yayımlanan özel günlüklerinde, Şeytan'ı fiziksel olarak üç kez gördüğüne inandığını ve Cehennem'in girişini gördüğünü yazdığı ortaya çıktı.

Katolik Kilisesi'nin 266. papası Francis'in yıllarca kamuoyundan gizli kalan kişisel günlükleri yayımlandı. Nisan 2025'teki ölümüne kadar 12 yıl boyunca Katolik Kilisesi'ne liderlik eden Francis'in ruhsal yaşamına ve papalığı dönemindeki manevi sıkıntılarına ışık tutan kitapta, 1992-2024 yılları arasındaki günlük notlarına yer verildi. Eski Papa Francis'in Özel Günlüğü adlı kitabın Fransızca baskısının önceden yayımlanan bir nüshasına göre Francis, Şeytan'la fiziksel olarak karşılaştığına inandığı üç ayrı olayı anlattı. Eski Papa Francis, 24 Ocak 2021 tarihli günlüğünde, "Yaklaşık 15 yıl önce. Onu arabanın camından gördüm. Tehditkar ama aynı zamanda baştan çıkarıcı gözlerini asla unutmayacağım" diye yazdı.

"Bana alev alev yanan gözlerle baktı"

Eski Papa, ikinci olayın ise bir Karmelit şapelinde yaşandığını belirterek, "Bana alev alev yanan gözlerle baktı. Bir önceki bakışından çok daha yoğun olan o bakışı unutmayacağım. Gözleri ateş parlamaları gibiydi" ifadelerini kullandı.

Üçüncü olayın ise Şili ziyaretinin ardından Roma'da düzenlenen bir toplantı sırasında yaşandığını aktaran Francis, "Onu gördüm ve her şeye sahipmiş gibi zafer kazanmışçasına konuştuğunu duydum. Sesindeki o güçlü hırıltıyı unutamıyorum" dedi.

"Dün gece Cehennem'in girişini gördüm"

Francis Haziran 2018 tarihli günlüğünde de Cehennem'i gördüğünü yazdı. Eski Papa, "Dün gece Cehennem'in girişini gördüm. İçeriye biraz bakmak için göz attım ve dehşete kapıldım. Tesbihi bir silah gibi elime aldım" diye yazdı.

Üst düzey din adamları hakkında yazdı

Kitapta, Francis'in bazı üst düzey din adamları hakkındaki değerlendirmelerine de yer verildi. Kitabı derleyen Kardinal Victor Manuel Fernandez'in aktardığına göre Francis, Mayıs 2025'te halefi seçilerek Papa Leo adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u "büyük bir çoban, cömert bir misyoner ve kusursuz bir insan" olarak nitelendirdi. Francis, papalığı döneminde kendisini en çok eleştiren isimler arasında bulunan Gine Kardinali Robert Sarah ve Alman Kardinal Gerhard Müller hakkında da olumlu ifadeler kullandı. Sarah'nın "incelikli bir manevi duyarlılığa" sahip olduğunu belirten Francis, Müller için ise "agresif görünüyor ancak iyi bir insan" değerlendirmesinde bulundu.

Francis, Temmuz 2013'te, Papa seçilmesinden dört aydan fazla süre sonra günlüğüne yalnızca "Beni 13 Mart'ta Papa seçtiler" cümlesini yazdı.