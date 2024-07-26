Papua Yeni Gine'de 3 köye saldırı: 26 ölü, 8 kayıp - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de 3 köye saldırı: 26 ölü, 8 kayıp

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletinde bulunan 3 köye düzenlenen saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise kayboldu. Saldırıları gerçekleştiren çete üyeleri henüz yakalanamadı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, saldırıların arazi ve göl anlaşmazlıkları nedeniyle ortaya çıktığını belirterek yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.

26.07.2024 13:41
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Papua Yeni Gine'de geçtiğimiz hafta 3 köye düzenlenen saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki Doğu Sepik eyaletinin Angoram bölgesinde yer alan 3 köye bir çete tarafından baskın düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 16-18 Temmuz'da düzenlenen saldırılarda 16'sı çocuk 26 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin ise kaybolduğu ifade edildi.

Doğu Sepik eyaleti polis amiri James Baugen yaptığı açıklamada, "Çok korkunçtu. Bölgeye yaklaştığımda 30 genç adamdan oluşan bir grup tarafından öldürülen çocuk, erkek ve kadınları gördüm" dedi. Köylerdeki tüm evlerin yakıldığını ve hayatta kalan köylülerin bir polis karakoluna sığındığını ifade eden Baugen, "Gece cesetlerin bir kısmı timsahlar tarafından bataklığa götürüldü. Sadece öldürüldükleri yeri görebildik" şeklinde konuştu. Baugen, olaydan sonra saldırganların kaçarak saklandığını ve henüz kimsenin yakalanmadığını belirtti.

World Vision yardım kuruluşunun ülke direktörü Chris Jensen da yaptığı açıklamada can kayıplarını doğrulayarak, köylerde yaşayan 51 ailenin yerinden edildiğini ifade etti.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ülkedeki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Türk, "Papua Yeni Gine'de, arazi ve göl mülkiyeti ve kullanım hakları konusunda bir anlaşmazlık sonucu ortaya çıktığı tahmin edilen şok edici şiddet olayı nedeniyle dehşete düştüm" dedi. Can kayıplarının artabileceğini belirten Türk, evleri yakılan 200'den fazla kişinin köylerini terk ettiğini söyledi. Türk, yetkililere arazi ve göl anlaşmazlıklarının temel nedenlerini araştırmak ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek için topluluklarla birlikte çalışma çağrısında bulundu. - PORT MORESBY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Papua Yeni Gine'de 3 köye saldırı: 26 ölü, 8 kayıp - Son Dakika

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