Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para için tartıştığı iddia edilen komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

13.03.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para için tartıştığı iddia edilen komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım 2023'te ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Cinayet zanlısını evinin yönüne giden kan lekeleri ele verdi

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, güvenlik kamera görüntüsünde bir kedinin olay anında panikle kaçtığını gördü. Bölgede aramalarını yoğunlaştıran ekipler, kan lekelerinin Hasibe Soykuk'un komşusu olan İsmail K.'nın evine doğru gittiğini belirledi. Jandarma dedektifleri, komşu İsmail K.'nın olaydan bir gün sonra elindeki poşetle evden çıktığını ve Beyazşehir Mahallesi yakınlarına bu poşeti attığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İsmail K.'yı gözaltına alarak evde kapsamlı arama yaptı. Özel yöntemler ile arama yapan ekipler, lavaboda yıkanmış kan lekelerini tespit etti. Ayrıca, İsmail K.'nın olayın ardından eve gelerek kanlı keser ile gömleğini yıkadığı belirlendi.

Katil zanlısı karar duruşmasında hakim karşısına çıktı

İsmail K., bugün 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Hasibe Soykuk'un eşi S.A.S., oğulları S.S., B.B.S., M.S. ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan İsmail K., cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle yalan konuşuyorlar. Ben onların alacak vereceklerini bilmiyorum. Altın konusuna gelince, benim üstüme iftira atıyorlar. Alacak olsam bütün altınları alırdım" dedi. İsmail K. ayrıca, "yağma" suçunun işlemediğini söyleyerek bu suçtan beraatini istedi.

Mahkeme heyeti İsmail K.'ya, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Para için komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement