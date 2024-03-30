Paramotor sürücüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika
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Paramotor sürücüsü elektrik tellerine takıldı

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Düzce'de bir belediye başkan adayının reklamını gökyüzünde yapan paramotor sürücüsü, iniş esnasında elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen olayda sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, bölgenin elektriği kesildi.

30.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:49
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Düzce'de bir belediye başkan adayının reklamını gökyüzünde yapan paramotor sürücüsü, iniş esnasında elektrik tellerine takıldı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Olay, Arapçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir belediye başkan adayının afişlerini gökyüzünde tanıtan B.E. idaresindeki paramotor, iniş yaptığı esnada elektrik tellerine takıldı. Meydana gelen kazada paramotor sürücüsü B.E. şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bölgede elektrikler kesilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paramotor sürücüsü elektrik tellerine takıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Paramotor sürücüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paramotor sürücüsü elektrik tellerine takıldı - Son Dakika
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