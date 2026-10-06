Paris savcılığı 14 yaşındaki göstericiyi bombaatarla yaralayan polise soruşturma açtı

Fransa'da yaklaşık iki haftadır devam eden lise eylemlerinde geçtiğimiz hafta kalabalığa müdahale sırasında 14 yaşındaki bir genci bombaatarla yüzünden ciddi şekilde yaralayan polis memuru hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki olaylara ilişkin açıklamasında, İslam ve göçmenlik karşıtı ifadeler kullandı.

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde devam eden protestolarda, başkent Paris'te müdahale sırasında bir genci yaralayan polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

Paris Kamu Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir polis memurunun geçtiğimiz hafta kentin Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale sırasında 14 yaşındaki bir göstericiyi bombaatar ile yüzünden ciddi şekilde yaraladığı kaydedildi. Açıklamada, polis memuru hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yüksek eğitim kurumlarının yüzde 40'ı olumsuz etkilendi

Fransa Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen protestolar nedeniyle ülkedeki yüksek eğitim kurumlarının yaklaşık yüzde 40'ında eğitim-öğretimin aksadığı bildirildi. Söz konusu istatistiklere, erişime tamamen veya kısmen kapatılan, idari olarak kapatılan ya da gösteriler nedeniyle faaliyetleri aksayan kamu yükseköğretim kurumları dahil edildi.

Ülke basınında yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Eğitim Bakanı Edouard Geffray dahil olmak üzere önemli bakanlar ve üst düzey yetkililerle devam eden gösterilere ilişkin görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Trump'tan protestolara ilişkin İslam karşıtı açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki olaylara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada açıklamada, göçmenlik ve İslam karşıtı ifadeler kullandı. Trump Fransız öğrencilerin sokağa çıkmasının ve gerçekleştirilen protestoların okullarla ilgili olmadığını savunarak, "Fransa'da yaşananlar, kontrolden çıkmış bir kitlesel göçten başka bir şey değil" dedi.

Paris'te yaklaşık 100 bin kişi sokaklara döküldü

Başkent Paris de dahil olmak üzere yaklaşık iki haftadır ülkenin birçok bölgesinde yürütülen protestolarda göstericilerle polis birçok kez karşı karşıya geldi. Sendikalar ve öğrenci gruplarının açıklamalarına göre bugün Paris'teki protestolara yaklaşık 100 bin kişi, ülke genelindeki protestolara ise 450 bin kişi katıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki katılım sayısını 250 bin olarak açıkladı. Bugünkü protestolarda yaralanan veya gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.