Paris savcılığı 14 yaşındaki göstericiyi bombaatarla yaralayan polise soruşturma açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris savcılığı 14 yaşındaki göstericiyi bombaatarla yaralayan polise soruşturma açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris savcılığı, 14 yaşındaki göstericiyi bombaatarla yaralayan polise soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 40'ında eğitim aksarken, Paris'teki protestolara sendikalar ve öğrenci gruplarına göre yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Fransa'da yaklaşık iki haftadır devam eden lise eylemlerinde geçtiğimiz hafta kalabalığa müdahale sırasında 14 yaşındaki bir genci bombaatarla yüzünden ciddi şekilde yaralayan polis memuru hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki olaylara ilişkin açıklamasında, İslam ve göçmenlik karşıtı ifadeler kullandı.

Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına yönelik ülke genelinde devam eden protestolarda, başkent Paris'te müdahale sırasında bir genci yaralayan polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

Paris Kamu Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bir polis memurunun geçtiğimiz hafta kentin Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale sırasında 14 yaşındaki bir göstericiyi bombaatar ile yüzünden ciddi şekilde yaraladığı kaydedildi. Açıklamada, polis memuru hakkında resmi soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yüksek eğitim kurumlarının yüzde 40'ı olumsuz etkilendi

Fransa Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen protestolar nedeniyle ülkedeki yüksek eğitim kurumlarının yaklaşık yüzde 40'ında eğitim-öğretimin aksadığı bildirildi. Söz konusu istatistiklere, erişime tamamen veya kısmen kapatılan, idari olarak kapatılan ya da gösteriler nedeniyle faaliyetleri aksayan kamu yükseköğretim kurumları dahil edildi.

Ülke basınında yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başbakan Sebastien Lecornu, İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Eğitim Bakanı Edouard Geffray dahil olmak üzere önemli bakanlar ve üst düzey yetkililerle devam eden gösterilere ilişkin görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

Trump'tan protestolara ilişkin İslam karşıtı açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki olaylara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada açıklamada, göçmenlik ve İslam karşıtı ifadeler kullandı. Trump Fransız öğrencilerin sokağa çıkmasının ve gerçekleştirilen protestoların okullarla ilgili olmadığını savunarak, "Fransa'da yaşananlar, kontrolden çıkmış bir kitlesel göçten başka bir şey değil" dedi.

Paris'te yaklaşık 100 bin kişi sokaklara döküldü

Başkent Paris de dahil olmak üzere yaklaşık iki haftadır ülkenin birçok bölgesinde yürütülen protestolarda göstericilerle polis birçok kez karşı karşıya geldi. Sendikalar ve öğrenci gruplarının açıklamalarına göre bugün Paris'teki protestolara yaklaşık 100 bin kişi, ülke genelindeki protestolara ise 450 bin kişi katıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki katılım sayısını 250 bin olarak açıkladı. Bugünkü protestolarda yaralanan veya gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
Uluslararası3. SayfaEğitimParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’a iki dev gemiyle 2 bin 888 turist geldi Bodrum'a iki dev gemiyle 2 bin 888 turist geldi
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 01:22:59. #7.12#
SON DAKİKA: Paris savcılığı 14 yaşındaki göstericiyi bombaatarla yaralayan polise soruşturma açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei