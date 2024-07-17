Paris'te araç kafeye daldı: 1 ölü, 3 yaralı

3.Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın kafeye dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Fransa'da bir araç kafeye daldı. Başkent Paris'teki kafede yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü kaçarken, araçta bulunan 1 kişinin yapılan testler sonucunda alkol ve uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Polis, şahsın gözaltına alındığını belirtti. - PARİS