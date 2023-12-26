Paris\'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

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Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Meaux bölgesindeki bir evde bir kadın ve 4 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Polis çocukların babasının peşine düştü.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki yer alan Meaux bölgesinde, savcılık bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından cinayet soruşturması başlattı.

ÇOCUKLARIN BABALARI KAYIP

Polis tarafından yapılan açıklamada, bir kadın ve 4 küçük çocuğun evde ölü bulunduğu, çocukların babalarının ise kaçtığı belirtildi. Fransız polisi, 33 yaşındaki şahsı bulmak için bölgede operasyon başlattığını duyurdu.

BU KATLİAM İLK DEĞİL

Paris bölgesi Kasım ayında benzer cinayetlerle gündeme gelmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, 41 yaşındaki bir babanın 4,10,11 yaşlarındaki 3 kızını öldürdüğünü itiraf ettiği ve teslim olduğu belirtilmişti. Ekim ayında ise bir polis memuru, evinde üç kızını öldürmüş sonrasında intihar etmişti.