Paris'te Öğrenciler İsrail'e Tepki Gösterdi

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Pantheon Anıtı önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek sloganları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar 210 gündür devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında İsrail güçlerinin sivilleri katletmesine tepki gösteren milyonlarca kişi her hafta protesto gösterisi düzenlerken, bu gösteriler okullara ve turistik yerlere yayılarak yankı uyandırıyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Pantheon Anıtı önünde yüzlerce öğrenci Gazze Şeridi için bir araya geldi. Ülkenin seçkin üniversitelerinden biri olan Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki anıtta toplanan kalabalık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze Şeridi'nde ateşkes sloganları attı. "Filistin'e Özgürlük" diye bağıran yüzlerce öğrenci, saldırıların durmasını talep etti.

Gösteriye katılan bir Filistin destekçisi yaptığı açıklamada, "Bizim konuşma özgürlüğümüz, kendimizi ifade etme özgürlüğümüz ve bir şeyleri protesto etme özgürlüğümüz var. Fakat hükümet bunu istemiyor. Göz yaşartıcı gazla veya polisler tarafından sert müdahalelerle bizleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez" dedi. - PARİS