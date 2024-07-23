Paris\'te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı

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Olimpiyat açılış töreninden günler önce Fransa'nın başkenti Paris'te yaşandığı iddia edilen toplu tecavüz olayı, uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

25 yaşındaki Avustralyalı bir kadın turist, cumartesi sabahı saat 05:00 civarında dünyaca ünlü Moulin Rouge kabaresine yakın bir kebapçıda, Afrika kökenli olduğu tahmin edilen 5 erkek tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Şok içerisindeki kadın, olay sonrası Bichat Hastanesi'ne kaldırıldı. Mağdurun elbisesinin ters giyilmiş olduğu ve iç çamaşırını elinde taşıdığı, ayrıca cep telefonunun çalındığı belirtildi.

YÜZ BİNLERCE TURİST OLİMPİYATLAR İÇİN ŞEHRE GELDİ

Paris polisi, olimpiyatlar için şehre akın eden yüz binlerce turist arasında panik yaşanmaması için çaba gösteriyor. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle inceleniyor ve şüphelilerin en kısa sürede teşhis edilmesi için yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

DEV BİR GÜVENLİK GÜCÜ OLUŞTURULDU

Bu trajik olay, Paris'in Olimpiyatlar öncesi başlattığı kapsamlı güvenlik operasyonuna rağmen meydana geldi. Fransız yetkililer, 43 ülkeden getirilen yaklaşık 45.000 polis memuru ve 18.000 askerden oluşan dev bir güvenlik gücü oluşturdu. Bunun yanı sıra; Rafale savaş uçakları, AWACS gözetleme uçakları, Reaper droneları ve keskin nişancı donanımlı helikopterler gibi ileri teknoloji araçlar da güvenlik sistemine dahil edildi.

Paris sokaklarında silahlı devriyeler görülürken, Seine Nehri boyunca metal bariyerler kuruldu. Şehrin belirli bölgelerine giriş için QR kod tarama sistemi getirildi ve bazı alanlarda araç girişi tamamen yasaklandı. "Çelik kemer" olarak adlandırılan bu güvenlik önlemleri, Olimpiyatlar boyunca devam edecek.

TURİSTLERİN ENDİŞESİ ARTTI

Bu olay, yaklaşan Olimpiyat Oyunları'nın güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, Fransız yetkililer gerekli tüm önlemlerin alındığını ve ziyaretçilerin güvenliğinin en üst düzeyde sağlanacağını vurguluyor. Uluslararası işbirliği çerçevesinde, İngiliz polisinden 1.700 memur ve özel eğitimli köpekler de Paris'te görev yapacak.