Paris'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Paris'te Ukrayna'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Paris\'te Ukrayna\'ya Destek Gösterisi Düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi. Gösteride Ukrayna bayrakları açılarak 'Katil Putin' sloganı atıldı ve Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bayrakları da görüldü. Ayrıca, savaşta yaralanmış çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşındı ve Ukraynalı kadınlar saçlarına çiçeklerden taç takarak dikkat çekti.

24.02.2024 20:48  Güncelleme: 20:50
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da Ukrayna savaşının yıldönümünde gösteri düzenlendi. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ukrayna'ya destek için Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride onlarca metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açarak yürüyen Ukrayna destekçileri, sık sık "Katil Putin" sloganı attı. "Zaferimiz kaçınılmaz" ve "Ukrayna için buradayız" pankartlarının açıldığı gösteride, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bayrakları da görüldü.

Rusya tarafından savaşta yaralanmış çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartların taşındığı gösteride, Ukraynalı kadınların saçlarına çiçeklerden taç takmaları dikkat çekti. - PARİS

Kaynak: İHA

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