Paris'te yürüyüş başladı, Fransa genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi - Son Dakika
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Paris'te yürüyüş başladı, Fransa genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi

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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı protestoların üçüncü dalgası, 70 bin polis ve jandarmanın görevlendirilmesiyle başladı. Paris'te yürüyüş başlarken ülke genelinde 350 gösteri ve 350-450 bin katılımcı bekleniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen yürüyüş yoğun polis varlığıyla başladı.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestoların üçüncü dalgası başladı. 17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının tekrarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde geçtiğimiz cumartesi günü olduğu gibi bugün de 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Başkent Paris'te protestocular izin verilen güzergah kapsamında Porte de Bagnolet'den Porte de Charenton'a yürüyüşe geçti. Yürüyüşteki yoğun polis varlığı dikkat çekti. Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partisinin adayı Jean-Luc Melenchon da yürüyüşe katıldı. Melenchon'a Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Seine-Saint-Denis Milletvekili Aurelie Trouve ve Boyun Eğmeyen Fransa partisinin diğer üyeleri de eşlik etti. Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan mağazalar, yağma olaylarına karşı vitrinlerini tahta panellerle korumaya aldı. Önemli binaların ve meydanların yakınındaki metro ve banliyö istasyonları da kapatıldı.

Fransa genelinde 350 gösteri planlanıyor

Paris'in yanı sıra Bordeaux, Lyon, Rennes ve Nice'te de yürüyüşler başladı. Marsilya'da sosyal medyada duyurulan birçok "izinsiz" gösteri yasaklandı. Bordeaux'da ise Place de la Bourse ve Place de la Victoire arasındaki gösteriye, Lyon'da da şehir merkezindeki yürüyüşe izin verildi. Rennes'te ilk başta yasaklanan gösteri, organizatörlerin güzergahı değiştirmesinin ardından onaylandı. Polise göre bugün ülke genelinde 350 gösteri düzenlenmesi beklenirken, gösterilere 350 bin ile 450 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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