Paris yakınındaki Chelles\'te iki lisede havai fişekli saldırıda 4 öğrenci yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Chelles kentinde 9 Kasım'da iki lisede sınıf ve koridorlara havai fişek atılması sonucu 4 öğrenci yaralandı. Ile-de-France Bölge Yönetimi, son haftalardaki şiddet olaylarında 170 lisede çeşitli hasarlar oluştuğunu belirterek, liselerin onarılması ve güvenliğinin artırılması için 10 milyon euroluk kaynak ayrıldığını açıkladı.

Fransa'da eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan öğrenci protestoları sırasında okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yeni görüntüler çıktı. Paris'in doğusundaki Seine-et-Marne bölgesine bağlı Chelles kentinde 9 Kasım Pazartesi günü Jehan-de-Chelles ve Louis-Lumiere liselerinde düzenlenen havai fişekli eylemler paniğe yol açtı.

Jehan-de-Chelles Lisesi'ne giren bazı kişiler, sınıflarda ve koridorlarda havai fişek ateşledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sınıf içerisindeki sıraların arasında art arda patlamalar meydana geldiği, öğrencilerin kendilerini korumak için masaların arkasına sığındığı ve yoğun dumanın sınıfı kapladığı görüldü. Okulda alarm verilerek öğrencilerden sınıflarında kalmaları istendi.

Patlamaların ardından 2 öğrencinin kulak çınlaması şikayeti yaşadığı ve hafif yaralandığı bildirildi. Aynı kentteki Louis-Lumiere Lisesi'nde de koridorlara atılan havai fişeklerin patlaması sonucu etrafa saçılan parçaların isabet ettiği 2 öğrenci yaralandı. Olayların ardından bazı okullarda derslere ara verilirken, güvenlik önlemleri artırıldı.

"Saldırılara öğrenciler de karıştı"

Chelles Belediye Başkanı Brice Rabaste, olaylara ilişkin açıklamasında, bir kız öğrencinin kendi sınıfında öğretmenine ve arkadaşlarına doğru havai fişek ateşlediğini belirtti. Bazı öğrenciler ise saldırganlar arasında daha önce okuldan ayrılmış gençlerin de bulunduğunu öne sürdü. Kentteki şiddet olayları kapsamında 3 lise öğrencisinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Havai fişek atılması ve kamu görevlilerine yönelik şiddetle bağlantılı olarak işlem yapılan öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtilirken, sınıflarda meydana gelen patlamaların tüm sorumlularının kimlikleri henüz netleşmedi.

Şiddete karışan öğrencilere ekonomik yaptırım

Ile-de-France Bölge Başkanı Valerie Pecresse, okullara zarar veren öğrencilerin maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Bölge Meclisinde kabul edilen düzenleme kapsamında, şiddet veya tahribat nedeniyle disiplin cezası alan öğrencilerin, bölge yönetiminin LABAZ programı üzerinden sağladığı spor, kültür, ulaşım ve ehliyet desteklerinden yaptırımı takip eden eğitim yılı boyunca yararlanamaması kararlaştırıldı. Pecresse, okul binalarının içinde havai fişek atışlarının yaşandığı 50 lisede güvenlik kameralarının artırılmasını da gündeme getirdi. Bölge Meclisi, okul yöneticilerine koridorlara kamera yerleştirme seçeneği sunulmasını kabul etti. Bölge yönetimi, protestolar sırasında meydana gelen tahribatla ilgili yaklaşık 100 şikayet dosyasında hukuki sürece katılarak oluşan zararın sorumlulardan tahsil edilmesi için girişimde bulunacağını da duyurdu.

Zarar gören 170 lise için 10 milyon euro ayrıldı

Ile-de-France Bölge Yönetimi, ülkedeki protestolar sırasında zarar gören liselerin onarılması ve güvenliğinin artırılması için 10 milyon euroluk olağanüstü kaynak ayırdı. Bölge yönetiminin açıkladığı verilere göre, son haftalarda meydana gelen şiddet olaylarında 170 lisede çeşitli hasarlar oluştu. Bazı okulların giriş kapıları ve güvenlik bariyerleri tahrip edilirken, camlar kırıldı, alarm ve kamera sistemleri zarar gördü. Ayrılan kaynağın hasarlı bölümlerin onarılmasında, güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde ve onarım süresince özel güvenlik hizmetlerinin karşılanmasında kullanılacağı açıklandı.

Bölge yönetimi ayrıca, protestolar sırasında zarar gören işletmeler için 10 milyon euroluk ayrı bir destek programı oluşturdu. Bu programın ilk 5 milyon euroluk bölümü kabul edilirken, okullar ve işletmeler için öngörülen toplam kaynak 20 milyon euroya ulaştı.