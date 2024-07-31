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Park etmek isterken markete daldı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik kameralara yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobili park etmek isteyen sürücü aracın kontrolünü kaybederek bir kişi ve yerde yatan köpeğe çarparak markete daldı. Savaş alanına dönen marketin içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, 1 kişi yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir markette 30 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin önüne alış-veriş yapmak için park etmeye çalışan kadın sürücü aracının kontrolünü kaybederek birden hızlanıp, bir kişi ve yerde yatan bir köpeğe çarparak büyük bir gürültü ile markete daldı. Market içerisindeki çalışanların ve müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda bir kişi yaralandı.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde market önüne park etmeye çalışan otomobilin birden hızlanarak bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarpıp markete girmesi ve panik anları yer alıyor.