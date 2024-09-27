Park Halindeki Araç Şarampole Yuvarlandı

3.Sayfa

Van'ın Edremit ilçesinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki hafif ticari araç, hareket ederek şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Süphan Mahallesi Çayüstü Sokak'ta park halindeki 32 NL 3229 plakalı araç, el freninin çekilmemesinden dolayı hareket etmeye başladı. Kimsenin içerisinde olmadığı araç, hızlanarak şarampole yuvarlandı. Kazada hasar alan araç, daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - VAN