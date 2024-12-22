Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı

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Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı; ekipler soruşturma başlattı.

22.12.2024 01:17
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Park halindeki araçlara çarpıp kayıplara karıştı

ÇORUM - Çorum'da park halindeki araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra kayıplara karıştı.

Olay, Karşıyaka 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, caddede park halinde olan 3 araca bilinmeyen sebeple çarptı. Park halindeki araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü aracı ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olayı gören araç sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.

3 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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