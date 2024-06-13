Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

Karabük'te, park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücünün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları ortaya çıktı. Kaza sonucunda hasar alan aracı fark eden başka bir sürücü, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalara başladı.

13.06.2024 15:53
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Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te, park halindeki otomobile çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeşil Mahalle Safir Sokak'ta meydana geldi. Plakası ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, otomobiliyle park halindeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyup gelen sürücü aracının arka kısmının büyük hasar aldığını gördü. Cep telefonuyla hasarlı aracını görüntüleyen sürünün ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

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