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Park Halindeki Tırda Ölü Bulundu

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Düzce'de park halindeki tırın dorsesinde bir kişi ölü bulundu, jandarma soruşturma başlattı.

11.12.2024 11:38
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Park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halindeki tırın içerisinde 1 kişi ölü bulundu.

Olay Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DC 5813 plakalı Mercedes marka tır dinlenme tesislerine geçtiğimiz günlerde giriş yaptı. Daha sonra hareket etmeyen tır ile ilgili jandarma ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tır dorsesinde yaptığı çalışmada Lider Singin'i ölü buldu. Bölgede jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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