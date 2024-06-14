Sokakta kafasına göre takıldı! Kendi kendine çalışan otomobil kaza sonrası alev alev yandı - Son Dakika
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Sokakta kafasına göre takıldı! Kendi kendine çalışan otomobil kaza sonrası alev alev yandı

Sokakta kafasına göre takıldı! Kendi kendine çalışan otomobil kaza sonrası alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp hareket eden bir otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarparak alev aldı. Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde yaşandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

14.06.2024 09:26
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Bursa İnegöl'de park halindeki bir araç kendi kendine çalıştıktan sonra birkaç metre ilerleyerek kaza yaptı. Araç daha sonra ise yanarak küle döndü. Kimsenin anlam veremediği o ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

ELEKTRİK AKSAMINDAKİ ARIZAYLA HAREKET ETTİ

Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti.

KAZA SONRASI ALEVLERE TESLİM OLDU

Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İLGİNÇ OLAYA POLİS İNCELEMESİ

Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokakta kafasına göre takıldı! Kendi kendine çalışan otomobil kaza sonrası alev alev yandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kol Yen: araba ADANA lı normaldir 5 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Plaka herşeyi anlatıyor xd 0 0 Yanıtla

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