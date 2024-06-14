Bursa İnegöl'de park halindeki bir araç kendi kendine çalıştıktan sonra birkaç metre ilerleyerek kaza yaptı. Araç daha sonra ise yanarak küle döndü. Kimsenin anlam veremediği o ilginç olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti.
Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokakta kafasına göre takıldı! Kendi kendine çalışan otomobil kaza sonrası alev alev yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)