Parkta kavga sonucu ölü bulunan şahsın cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Parkta kavga sonucu ölü bulunan şahsın cinayet zanlısı yakalandı

Parkta bir kişi ile kavga ettikten bir süre sonra ölü olarak bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cinayet zanlısı yakalandı. Zanlı, telefonunu çaldığı düşüncesiyle tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü söyledi.

11.07.2024 20:32
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Kavga ettikten bir saat sonra parkta ölü bulunan şahsın cinayet zanlısı yakalandı

Şüpheli ilk ifadesinde telefonunu çaldığı düşüncesi ile tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü söyledi

ANTALYA - Parkta bir kişi ile kavga ettikten bir süre sonra ölü olarak bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cinayet zanlısı yakalanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde telefonunu çaldığı düşüncesi ile tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü söylediği

öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda dün bir kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve parka yaşadığı öğrenilen kişinin alınan parmak izi örneğinden isminin Zafer Arpaç olduğu öğrenildi. Arpaç'ın sabah saatlerinde bir kişi ile kavga ettiği belirlendi. Olay yerinde farklı noktalarda kan izleri olması nedeniyle cinayet şüphesi üzerinde duran Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gören vatandaşların ifadeleri üzerine alınan eşkal doğrultusunda sabah saatlerinde kavga ettiği şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Telefonunu çaldığını düşündüğü için kavga etmiş

Çevrede bulunan güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler kısa sürede şüphelinin Zafer Önder olduğunu belirleyerek ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde telefonunu çaldığı düşüncesi ile tartıştıklarını ve kavganın büyüdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zafer Önder, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Önder, sağlık kontrolü için getirildi Semt Polikliniği çıkışında basın mensuplarının 'Neden öldürdün' sorusuna cevap vermedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Parkta kavga sonucu ölü bulunan şahsın cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

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