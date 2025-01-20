Gaziantep\'te Silahlı Saldırı: Kadın Ağır Yaralı

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Gaziantep'te parkta görüştüğü şahsın silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın yaşam verirken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta bir bankta oturan bir kadın ile tartışan bir şahıs yanındaki silahı çıkarıp kadına ateş açtı. Silahla vurulan kadın yüzünden ağır yaralanırken şahıs ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP