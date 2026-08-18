Parti İçindeki Bıçaklama Tasarısı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, Yeni Parti'ye geçen S.A.K. tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile Yeni Parti'ye geçen S.A.K. arasında yaşanan hadisenin arka planına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; S.A.K.'nin, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilme beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması üzerine Milletvekili Melih Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öğrenildi. Söz konusu ifadelerden haberdar olan Meriç'in, S.A.K.'yi telefonla arayarak tepki gösterdiği ve görüşmek üzere bulunduğu yere davet ettiği belirtildi. S.A.K.'nin davet üzerine mekana gelmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine S.A.K.'nin Meriç'i bıçakladığı öğrenildi.