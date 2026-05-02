Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen belediye otobüsünün arkasına tutunan iki genç, uzun süre bu şekilde yolculuk yaptı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan gençlerin o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin hareket halindeki otobüsün arkasına tutunarak ilerlediği görüldü. - BURSA