Patnos'ta otomobil bisikletli çocuklara çarptı - Son Dakika
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Patnos'ta otomobil bisikletli çocuklara çarptı

Patnos\'ta otomobil bisikletli çocuklara çarptı
15.07.2026 12:34
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin çarptığı 3 çocuktan 2'sinin durumu ağır. Soruşturma sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobilin bisikletli 3 çocuğa çarpması sonucu 2'si ağır 3 çocuk yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde, Adliye Sarayı önünde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yol üzerinde bisikletleriyle seyir halinde bulunan yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücünün olay yerinden ayrıldığı, polis ekiplerinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Patnos, Yaşam, Ağrı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patnos'ta otomobil bisikletli çocuklara çarptı - Son Dakika

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