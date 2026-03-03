Patnos\'ta Tefecilere Operasyon

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti ve MASAK ile yapılan yazışmalar doğrultusunda hesaplarında 17 milyon 500 bin liralık şüpheli para hareketliliği tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Patnos ilçesindeki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 adet alacak-verecek defteri, 1 milyon 887 bin 500 lira değerinde altın, 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AĞRI