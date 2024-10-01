Patnos'ta TIR'la Kaza: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Patnos'ta TIR'la Kaza: Sürücü Sağ Kurtuldu

Patnos\'ta TIR\'la Kaza: Sürücü Sağ Kurtuldu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde TIR, sürücünün uyuması nedeniyle şarampole devrildi. Sürücü yara almadı.

01.10.2024 15:22
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, bir TIR sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonrası güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri TIR şoförünün durumunu kontrol etti. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerinde bulunan ekipler, kurtarma çalışmalarını dikkatle yürütürken, itfaiye ekipleri de olası bir yangın veya patlama riskine karşı tedbir aldı.

Kazanın meydana geliş sebebi hakkında detaylı incelemeler başlatıldı. İlk bulgulara göre, sürücünün yorgunluk nedeniyle direksiyon başında uyuduğu ve bu yüzden aracın kontrolden çıkarak devrildiği düşünülüyor. TIR'ın şarampolden kaldırılması için bölgeye çekici araç yönlendirildi.

Kazanın ardından Gökoğlu köyü sakinleri, bölgede yaşanan trafik kazalarının sıklaştığına dikkat çekerek, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ettiler. Olay, ilçede geniş yankı uyandırırken, kazanın maddi hasarla atlatılması ve can kaybının olmaması herkesi sevindirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patnos'ta TIR'la Kaza: Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika

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