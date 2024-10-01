Patnos\'ta Trafik Kazası: 20 Koyun Telef Oldu

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Patnos'ta meydana gelen trafik kazasında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Konakbey köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirlenemeyen bir araç, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 koyun telef oldu, birçok hayvan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı. Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Köylüler, bu tür kazaların önüne geçilmesi için yollarda daha fazla dikkat ve önlem alınmasını talep etti. - AĞRI