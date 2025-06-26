Pazara Çıkınca Yakalandı

Bursa'da hakkında 18 ayrı suç kaydı bulunan ve 4 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, aylar sonra saklandığı adresten pazar fiyatlarına bakmak için çıktı, yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçlulara yönelik çalışmalar devam ederken, ekiplerin radarında olan 45 yaşındaki E.K., pazara çıktı. Şüpheliyi takibe alan polis, E.K.'yı alışveriş yaparken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin 18 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İfadesinde "Pazara çıktım" diyen şüpheli sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O şüpheli bir dahaki pazarını 4 yıl 5 ay 22 gün sonra yapabilecek. - BURSA