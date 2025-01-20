Pazarcılardan Kavga: Terazi Kesesiyle Saldırı

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Küçükçekmece'de çıkan kavgada pazarcılar birbirlerine terazi kefesi ile saldırdı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde pazartesi pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sebze-meyve tezgahının başındaki pazar esnafı ile çorap satan esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada sebze-meyve tezgahındaki esnaflar, terazi kefesi ve tekmeyle diğer esnafa vurmaya başladılar. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırıya uğrayan esnaf aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kavga anı ise pazara gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL