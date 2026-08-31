Otluk alanda çıkan yangın köy evlerine sıçramadan söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yerleşim alanı içerisinde çıkan ot yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde köy evlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nazifpaşa köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Yangına, Pazaryeri Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile jandarma ekipleri müdahale etti. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangının köy evlerine ulaşma ihtimali endişe oluştururken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesiyle birlikte köy evlerine sıçraması önlenirken, olayda yaklaşık 2 dönümlük otluk alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, ekipler özellikle yaz aylarında yerleşim yerlerine yakın otluk ve kuru alanlarda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.