Pazaryeri\'nde Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirmeye çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'den uyuşturucu madde temin eden Aziz T. (43), 26 ZC 932 plakalı araçla Pazaryeri ilçesine geldiği sırada Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Ahmetler köyü mevkiinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 10 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile daralı ağırlığı 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak2 suçundan adli işlem başlatıldı.